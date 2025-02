Unlimitednews.it - Medagliati olimpici azzurri al Gp Fie di fioretto a Torino

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – La grande scherma è tornata a. Fino a domani, domenica, il capoluogo piemontese ospita il Grand Prix FIE “Trofeo Inalpi” dimaschile e femminile, tappa italiana del circuito d’elite di Coppa del Mondo 2024-25 con 467 atleti provenienti da tutto il mondo in gara sulle pedane della Inalpi Arena. Presenti anche gli ottoche hanno vinto la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Parigi, sia nella prova a squadre femminile che in quella maschile. “E’ la gara di casa – dice la capitana azzurra Arianna Errigo – e tutti ci teniamo a fare bene. Poi l’obiettivo anche per me è sempre quello di vincere. Mi rendo conto che non riesco a tenere un livello altissimo tutto l’anno però darò il massimo e tornare numero 1 al mondo nel ranking sarebbe un’enorme soddisfazione.