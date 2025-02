Me l’ha raccontato Javier Grande Fratello dopo la notte di passione Amanda parla con Helena | la sua faccia dice tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alsembra decisamente essere scoppiata latra. I due, che si sono ritrovati da pochi giorni, hanno potuto trascorrere unada soli in tugurio grazie alla prova vinta dalla modella in piscina durante la diretta. La serata è iniziata con una cena a base di sushi, tra sorrisi complici e sguardi intensi. Poi hanno trascorso latra chiacchiere, risate e momenti di intimità.Ma pocola regia ha interrotto il collegamento con il tugurio, lasciando il pubblico con il fiato sospeso su ciò che sarebbe accaduto tra i due. La mattinaperò le telecamere hanno mostrato un preservativo aperto accanto al letto e i dubbi dei telespettatori si sono presto sciolti.Leggi anche: “E con che coraggio.”., il gesto dia Zeudi: il pubblico si infiammaGF,indaga su: cosa le ha svelatoNon ce ne era bisogno ma poi, tornati in casa dagli altri, è stato lo stessoa confermare ladidichiarando che è stato bello farlo con