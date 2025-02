Ilrestodelcarlino.it - Maxi antenna, polemica. Assemblea pubblica a Offida:: "Porta danni alla nostra città"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’era tuttaall’promossa dall’amministrazione comunale per parlare dell’instzione dell’5G, nello stadio di quartiere Madonnetta. Tantissime persone, giovedì sera hanno riempito il salone polifunzionale del santuario del Beato Bernardo. I cittadini hanno ribadito il fermo no all’instzione del 5G, sottolineando le preoccupazioni, senza sottovalutare la svalutazione degli immobili e l’impatto sulle zone di pregio paesaggistico e architettonico della presenza delle antenne, visto che da come è progettato, il quartiere Madonnetta è la coda del Serpente Aureo. L’ha raggiunto anche momenti di tensione. Il sindaco Luigi Massa, supto da tutta la sua squadra e da alcuni esperti Arpam, ha cercato di rire un po’ di serenità. Il sindaco ha detto che le onde che verranno emesse sono preoccupanti tanto quanto quelle di un forno al microonde, sottolineando l’obbligo dell’amministrazione ad eliminare la barriera digitale, che va a discapito del benessere del singolo cittadino secondo le ultime leggi.