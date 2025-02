Oasport.it - Mattia Bellucci: exploit o nuova stella destinata a durare? Un tennis fuori dai canoni classici

Sembrava quasi una maledizione, fino a poche settimane fa, l’ingresso vero in top 100 per. Una specie di “lotta” durata molto a lungo, quella del passaggio dalle tre alle due cifre nella classifica mondiale. Poi qualcosa, a inizio 2025, è effettivamente accaduto: nei 100 ci è entrato, a Montpellier è arrivato al secondo turno, ma a Rotterdam ha letteralmente preso il volo.Non è certo la prima volta che, in questo torneo, si vedono dei qualificati (o dei lucky loser, come accadde ad Andreas Seppi nel 2018: perse contro Federer) arrivare in semifinale nel torneo olandese. In tempi recenti ce l’hanno fatta l’ungherese Marton Fucsovics (2021) e il ceco Jiri Lehecka (2022). Buon giocatore il primo, ancora tutto da decifrare per varie ragioni il secondo. La storia di Rotterdam è piena di questi casi.