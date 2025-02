Quotidiano.net - Matteo Salvini critica Scholz per la proposta di inviare truppe Nato in Groenlandia

"Quel genio diinvece di pensare ai lavoratori tedeschi ha detto che vuole mandarein: spero che gli elettori tedeschi preminoe gli diano un biglietto di sola andata in, povera. Noi sosteniamo le forze patriottiche in Germania, in Francia, ovunque. I Patrioti devono essere uniti con un progetto condiviso. Meno Europa, più libertà". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega,, intervenendo alla kermesse dei Patrioti di Madrid.