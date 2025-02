Lapresse.it - Mattarella all’inaugurazione di Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della Cultura

Leggi su Lapresse.it

Il presidenteRepubblica, Sergio, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di GO 2025!, la primatransfrontaliera, train Italia ein Slovenia. “In un mondo caratterizzato da crescenti tensioni e conflitti, dall’abbandonocooperazione come elemento fondantevita internazionale, Slovenia e Italia hanno saputo dimostrare che è possibile scegliere la viacooperazione“, ha detto il capo dello Stato. #GO2025: il Presidente #?? viene accolto a Villa Vipolže dalla PresidenteRepubblica di #Slovenia Nataša Pirc #Musar ?? pic.twitter.com/N15Kg3SZMQ— Quirinale (@Quirinale) February 8, 2025: “Nulla può far tornare indietro la storia”“Nella tragediaSeconda guerra mondiale, un sopravvissuto ad Auschwitz, Roman Kent, ha osservato ‘non vogliamo che il nostro passato sia il futuro dei nostri figli‘.