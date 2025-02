Ilgiorno.it - Match di improvvisazione teatrale. Serata con la compagnia de I Plateali

diquesta sera alle 21 all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese dove andranno in scena gli attori de I, divisi in due squadre che si affronteranno a colpi di battute. Lavaresina da vent’anni si è fatta conoscere in provincia e non solo per la sua capacità di recitare a soggetto. I due team si sfideranno a colpi di sketch, personaggi e storie improvvisate, seguendo i suggerimenti del pubblico e l’inflessibile giudizio di un arbitro. Ospiti d’eccezione, gli improvvisatori della“Improgramelot” di Parma che parteciperanno allo spettacolo rendendolo ancora più imprevedibile. Il pubblico sarà il vero protagonista, suggerendo temi e situazioni che prenderanno vita grazie all’abilità e all’estro degli attori in scena. Il costo del biglietto intero è di 14 euro, il ridotto, per soci, è di 10 euro come per gli over 65 e gli studenti, ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni.