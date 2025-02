Massimo Moratti tra i truffati dal falso Crosetto | Ho dato un milione? Le saprò dire

Leggi su Open.online

L’imprenditore e storico presidente dell’Interè tra idal. «Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti.», dice lui oggi a Repubblica. L’inchiesta aperta dalla procura di Milano, guidata da Marcello Viola, mira a individuare truffatori e. La scusa di partenza è stata questa: «Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia». Erivela: «Hanno contattato anche me. Preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l’inchiesta. Al momento preferisco stare tranquillo. Ho fatto denuncia, certo». È correttoche ha pagato undi euro? «È correttoche ho fatto denuncia, aspettiamo e poi le».