Marvel ha scelto la nuova Kitty Pryde? Ecco chi potrebbe interpretarla nel MCU

L’Universo Cinematografico(MCU) sembra pronto a introdurre unasquadra di X-Men e, secondo recenti rumor,farne parte.Julia Butters sarà laShadowcat?Secondo un’indiscrezione riportata dall’insider Jeff Sneider, lastarebbe considerando la giovane attrice Julia Butters, 15 anni, per il ruolo di(alias Shadowcat) nel futuro progetto sugli X-Men.è storicamente uno dei membri più giovani delle prime squadre degli X-Men (prima dell’arrivo dei Nuovi Mutanti). Il suo potere principale le permette di attraversare oggetti solidi, come muri e porte. Nei fumetti, è stata spesso protetta e addestrata da Wolverine ed è stata coinvolta in relazioni sentimentali con Colosso e, in seguito, con Star-Lord dei Guardiani della Galassia.