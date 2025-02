Quotidiano.net - Mariupol: studenti costretti a scrivere lettere di gratitudine ai soldati russi

Leggi su Quotidiano.net

Glidi, nella regione ucraina di Donetsk (est), sonodi" ai: lo riporta Ukrinform, che cita il Comune della città occupata. "Le scuole nellaoccupata stanno costringendo i bambini adiai- si legge in un comunicato stampa del Comune -. Glidevono ringraziare gli occupanti per la 'liberazione' della loro città". L'ultima serie diè stata scritta in vista del 23 febbraio, quando icelebrano la Giornata del Difensore della Patria. Tuttavia, il Consiglio comunale diha sottolineato che gli stessi "difensori" hanno distrutto la città e ucciso gli amici e i parenti dei bambini delle scuole di. Gli ufficiali notano che queste campagne mirano a manipolare ideologicamente i bambini, che oggi rappresentano uno dei principali obiettivi della propaganda russa.