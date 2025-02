Anteprima24.it - Marino-Mastella, subito emendamento nel Milleproroghe per il Fal

Tempo di lettura: 2 minuti“Il Governo deve intervenire rapidamente con unche liberi i Comuni in stato di dissesto dal cappio del Fondo Anticipazione di Liquidità”. E’ quanto sostengono, in una nota congiunta, i sindaci Carlo(Caserta) e Clemente(Benevento), rispettivamente presidente di Anci Campania e componente del Direttivo oltre che membri del Consiglio nazionale di Anc dichiarano.“È necessario prorogare anche per quest’anno l’esclusione del Fal dal risultato di amministrazione per gli enti in difficoltà finanziaria, come già avvenuto negli anni scorsi. Una misura indispensabile per evitare il collasso di centinaia di realtà locali”, spiegano.Il Decreto Legge 215/2022, ricorda la nota, “ha stabilito l’obbligo per i Comuni in dissesto di ricostituire il Fal, non contabilizzandolo solo in caso di dissesto e prevedendo la separazione della contabilità pregressa in capo all’Organismo Straordinario di Liquidazione.