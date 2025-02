Iodonna.it - Maria De Filippi conduce la quinta puntata del people show di Canale 5: la prossima settimana invece salta, causa Sanremo

Leggi su Iodonna.it

Stasera alle 21.30 circa su5 va in onda ladi C’è posta per te 2025. Ancora una volta, in studio si avvicenderanno i mittenti e i destinatari di messaggi importantissimi, introdotti, con le loro storie, daDe. Sarà lei a raccontare il perché della loro presenza e a chiedere se vogliono “togliere la busta” e finalmente riabbracciarsi. Amadeus, gaffe esilarante a “Chissà chi è”: scambia Carmen Di Pietro per Carmen Russo X Leggi anche › Al Bano ospite e destinatario della busta: la quartadi “C’è posta per te 2025” C’è posta per te 2025, gli ospiti della: stasera 8 febbraioPresenti anche questaalcuni ospiti.