Quotidiano.net - Maria Corina Machado: "Guerra globale per la libertà, patrioti alleati contro la dittatura"

Leggi su Quotidiano.net

"Si tratta di unaper lae voisiete nostri: avete sempre sostenuto la nostra battagliala". Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice dell'ultima edizione del premio Sacharov,in un messaggio video con cui, a sorpresa, si è aperta la kermesse deidi Madrid. "Stiamo vivendo tempi di cambi vertiginosi: la società capisce il valore dellae del senso comune. In Europa come in Venezuela abbiamo gli stessi valori e obiettivi, lottiamola", ha concluso.