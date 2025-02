Biccy.it - Mare Fuori 5: quando torna la nuova stagione e chi sono i nuovi protagonisti

La quintadista perre ma, al contrario di quanto precedentemente annunciato, iepisodi non saranno pubblicati a metà febbraio dopo il Festival di Sanremo, ma usciranno in due capitoli nel mese di marzo: i primi sei saranno disponibili su RaiPlay il 12 marzo, mentre gli altri sei il 26 dello stesso mese.La decisione, quindi, è rimasta quella di puntare al pubblico di RaiPlay a discapito del generalista di Rai2 dove gli episodi andranno in onda regolarmente ogni mercoledì per dodici settimane a partire dal prossimo 26 marzo, ovverotutti gli episodistati visti in streaming.5, cast rinnovatoQuestadisarà un vero banco di prova, dato che il cast è stato rinnovato e mancano molti storici, fra questi Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo che all’IPM di Napoli interpretavano rispettivamente Carmine ed Edoardo.