Davidemaggio.it - Mare Fuori 5 esce il 12 marzo su RaiPlay

Ci sarà da aspettare un po’ più del solito per vedere la quinta stagione di. Le nuove puntate – per la precisione le prime 6 – saranno rilasciate in streaming sumercoledì 12. Due settimane dopo, il 26, sarà la volta di Rai2 (e degli episodi finali su).Nell’attesa, e con la speranza di avere qualche anticipazioni su ciò che accadrà in video, i fan dovranno seguire attentamente il Festival di Sanremo, che riserverà loro non poche sorprese.Il cast di5 ospite nella terza serata di Sanremo 2025Giovedì 13 febbraio, infatti, il cast della quinta stagione sarà presente sul palco dell’Ariston per presentarla al pubblico e lanciare ufficialmente l’appuntamento per il mese successivo. Dovrebbero essere sei gli interpreti coinvolti, comprese new entry, ma ancora non sono stati resi noti i loro nomi.