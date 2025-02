Piperspettacoloitaliano.it - Mare Fuori 5 esce il 12 marzo 2025 su RaiPlay, quando va in onda la quinta stagione su Rai 2

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

5 su? Svelata la data ufficialeFinalmente, dopo tanta attesa, arriva la data ufficiale di5. Da febbraio a, in seguito al cambio dei palinsesti Rai, è transitata la nuova messa indelladella fiction italiana più popolare del momento. Promozione al festival di Sanremo e poi l’uscita dei 12 episodi, suddivisi in prima e secparte. Ma5 su? Ecco nel dettaglio tutte le dateLe prime anticipazioni di5La nuovavedrà Rosa Ricci (Maria Esposito) come protagonista principale. Dopo aver abbandonato Carmine all’altare, Rosa cercherà vendetta contro Edoardo e tenterà di riprendersi il regno dei Ricci. Ci saranno anche nuovi conflitti con i fratelli Di Meo, Cucciolo e Micciarella.