Marco Masini e la cover di Bella Str***a con Fedez | Non sarà nulla di ciò che leggo Ma già infuria la polemica

È partito il countdown che porterà alla prossima attesissima edizione del Festival di Sanremo, che dopo tanti anni vede passare il testimone da Amadeus a Carlo Conti. Il 14 febbraio è la serata dedicata allee una delle più chiacchierate è “” di, che canterà in coppia con.Le polemiche su “” diSono già scoppiate molte polemiche sulla canzone “”, che già quando uscì nel 1995 fu accusata di essere eccessivamente forte e dai toni volgari. Molti hanno ipotizzato cheabbia scelto questa canzone per dedicarla a Chiara Ferragni, che ha lanciato una bordata all’ex marito dopo essere stata intercettata da Valerio Staffelli di “Striscia la notizia” per la consegna del tapiro.Sulla questione è intervenuto anche Carlo Conti, il quale ha detto che si tratterà semplicemente di una versione 2.