Marco Liorni troppo moscio per Ora O Mai Più? Lui replica | So che mi chiamano Padre Liorni

è un conduttorepoliticamente corretto e soporifero per un programma come Ora O Mai? Molti sui social sostengono di sì e questo pensiero è arrivato anche a lui che, fra le pagine di Chi, ha così risposto: “So che mie non so che cosa significhi, magari si riferiscono aRalph di Uccelli Di Rovo? Usciamo dall’ipocrisia: se buono vuol dire stupido o buonista non è così, perché non vedo il buono dove non c’è. Per quanto riguarda l’altro aspetto, quello di essere fuori da questi tempi, non so se a tutti piacciano: c’è tanta degenerazione da parte di una minoranza che sembra dominante. Allora, o facciamo tutti così oppure cerchiamo di rispettare gli altri e portare le nostre ragioni con i modi che hanno costruito la nostra civiltà. Non ci arrendiamo“.