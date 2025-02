Oasport.it - Marcell Jacobs non corre a New York: cos’è successo all’azzurro. “Sono peggiorato”

è stato costretto a dare forfait a poco più di due ore dalla finale dei 60 metri ai Millrose Games, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 si è chiamato fuori dalla contesa in programma alle ore 22.22 italiane a New(USA) a causa di uno stato influenzale e dunque non scenderà in pista per cercare risposte dopo l’opaco debutto stagionale di sei giorni fa a Boston.Domenica sera aveva tentennato (6.69 in batteria e poi 6.63 in finale da ripescato), nella Grande Mela sperava in un guizzo che lo riportasse vicino a 6.50 ma un malanno di stagione ha debilitato il velocista lombardo. Il suo staff ha fatto sapere: “non potrà partecipare oggi ai Millrose Games per uno stato influenzale che lo ha colpito una volta arrivato a Newe che non ha superato, anzi si è aggravato nelle ultime ore.