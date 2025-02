Eccellenzemeridionali.it - Mappina: la parola napoletana che nasconde segreti di una società in evoluzione

: lachedi unainIn sintesi? La" in napoletano, originariamente indicante un panno da cucina, ha assunto il significato di prostituta, riflettendo cambiamenti sociali e culturali.? Questo sviluppo semantico è legato a pregiudizi sociali, dove le donne nel sesso sono viste come oggetti usa-e-getta, simili a uno strofinaccio.? L'Osservatorio della Lingua dell'Università Federico II di Napoli sottolinea come il linguaggio perpetui disuguaglianze di genere e stigmi legati al lavoro sessuale.? Riconsiderare l'uso di termini come "" può promuovere una cultura più equa e rispettosa, trasformando parole denigratorie in simboli di riscatto e comprensione.Nella caleidoscopica e accattivante realtà del dialetto napoletano, la” assume un significato la cui origine racchiude una storia affascinante e multifacetta.