Mantovano: riforma giustizia per i cittadini, non contro i magistrati

"Non abbiano la pretesa di ritenere di fare una legge perfetta, perché il miglioramento arriva anche dal confronto: io spero che questa contrapposizione si possa superare e confermo qui quanto detto a Roma all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Noi non vogliamo fare unama unaper i". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredointervenendo ad un evento del Rotary a Lecce. Nel corso del suo intervento il sottosegretario ha parlato ironicamente di un momento storico in cui "stiamo vivendo due gravi scandali". Il primo, ha spiegato, è che "da oltre due anni c'è un governo frutto del voto popolare, ed è uno scandalo"; il secondo è che "questo governo politico sta osando mettere in atto il programma con cui ha vinto le elezioni".