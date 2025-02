Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, piogge forti e allagamenti: scuole chiuse, ecco in quali regioni

disagi per ilin queste ore: a causa delle pioggie intense e degli, è scatta l’emergenza in Calabria. La Protezione civile ha diramato per l’8 febbraio un bollettino di allerta meteo arancione relativa al versante jonico del Catanzarese, del Crotonese e del Reggino, gialla nel Vibonese e sul Tirreno catanzarese.Leggi anche: Vandalizzata foiba di Basovizza. Meloni rabbiosa: “Luogo sacro, oltraggiata intera Nazione”e disagiProprio per ilè stata disposta la sospensione delle attività didattiche nelledi ogni ordine e grado in diversi Comuni, tra cui Catanzaro e Crotone.e disagi si sono verificati nelle prime ore della mattinata di venerdì 8 gennaio, in particolare in provincia di Catanzaro, dove i vigili sono al lavoro per verifiche su infiltrazioni d’acqua in abitazioni già colpite dal nubifragio dei giorni scorsi.