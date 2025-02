Oasport.it - Maledizione Mondiali per l’Italia nella discesa femminile: unico oro 93 anni fa

Leggi su Oasport.it

Ancora una voltaha mancato l’appuntamento con l’oro iridatolibera: ai2025 di sci alpino, in corso a Saalbach, in Austria, la miglior azzurra è stata Nicol Delago, classificatasi ottava.L’titolo iridatospecialità vinto dalrisale addirittura al 1932, e fu vinto in casa, dato che fu a Cortina d’Ampezzo che ad imporsi fu Paula Wiesinger. Da quella, che fu anche la prima medaglia azzurraè tornata sul podio altre sei volte, ma mai sul gradino più alto.Si sono classificate terze nel 1952, ad Oslo, in Norvegia, Giulia Minuzzo, e nel 1958, a Bad Gastein, in Austria, Carla Marchelli. Nel 1962, invece, a Chamonix, in Francia, alla piazza d’onore si è accomodata Pia Riva. Da quel momento sono seguiti 43di digiuno per