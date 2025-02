Ilgiorno.it - Malattie e morti in crescita. Inceneritore di Borsano “assolto”: "Allora trovateci le cause"

Presentati nella Commissione congiunta Ambiente-Sanità i risultati dell’indagine epidemiologica riguardante l’impatto sulla salute della popolazione che vive nelle zone vicine all’ex Accam, oggi Neutalia. Dallo studio che ha esaminato il periodo dal 2017 al 2019, sono emersi "eccessi diper tumori, di ricoveri perrespiratorie e di accessi al pronto soccorso pediatrico in codice giallo e rosso" nella zona di maggior ricaduta dei fumi, che comprende il rione die fasce territoriali di alcuni comuni confinanti. L’indagine, hanno sottolineato gli esperti che l’hanno illustrata, non permette però di mettere in relazione diretta quell’incremento con la presenza dell’impianto di smaltimento quindi sono da ricercare altri fattori. La relazione non ha soddisfatto l’esponente del Comitato Noe consigliere comunale Emanuele Fiore (Gruppo Misto), che in passato ha sollecitato l’indagine: "Sono scontento - commenta -.