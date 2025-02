Magpies Edge Blues in FA Cup Thriller

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-08 22:04:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Newcastle ha superato Birmingham City in una partita a St.Andrews, ottenendo una vittoria per 3-2 per avanzare nella Coppa d’Inghilterra.I padroni di casa hanno preso il comando in un minuto attraverso Ethan Laird, prima che Joe Willock e Callum Wilson riportassero il pareggio a favore delle.Tomoki Iwata quindi ha disegnato il livello di Birmingham poco prima dell’intervallo, ma un secondo di Willock in ritardo significava che sarebbe stata la squadra della Premier League a avanzare.Eddie Howe ha apportato nove modifiche al lato che hanno battuto l’Arsenal nella seconda tappa della semifinale della Coppa EFL mercoledì sera e i visitatori rimescolati hanno fallito il loro primo test nel minuto di apertura.