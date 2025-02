Secoloditalia.it - Mafia a Bari: niente scioglimento, ma 3 municipali commissariate. Il centrodestra attacca Decaro

Il Comune dinon verrà sciolto per infiltrazioni mafiose, ma il Viminale dovrebbe procedere al commissariamento di due aziende comunali, in aggiunta all’Amtab che è già commissariata con provvedimento della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale didel 26 febbraio 2024 dopo l’inchiesta Codice interno, sul presunto intreccio tra, politica e affari. Alcuni dipendenti comunali potrebbero essere sanzionati.La Lega:non si era accorto di?«Il commissariamento delle società partecipate del Comune di– commenta il deputato della Lega, Davide Bellomo – sarebbe la prova provata che sono emerse precise responsabilità dell’ex sindaco. Era lui, infatti, che aveva le deleghe. Era lui che faceva le nomine. E sempre lui, anima candida, non si era peraccorto che almeno tre delle suezzate erano densamente infiltrate dalla criminalità organizzata.