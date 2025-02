Ilrestodelcarlino.it - Maceratese: tappa cruciale: "Occhio alla Sangiustese"

La sesta giornata di ritorno di Eccellenza è presentata da Luca Manisera, a inizio stagione al Montefano. Atletico Mariner-Fano: "Per l’Atletico è l’ultima chance per rimanere agganciata ai playout o sperare di uscirne, ma sono indispensabili i 3 punti altrimenti la strada si fa ancora più in salita" Fabriano Cerreto-K Sport Montecchio Gallo: "Fabriano ha conquistato un importante punto a Osimo, ma adesso ha di fronte una delle squadre più in forma del torneo e convinta dei propri mezzi. Il Fabriano deve fare punti per evitare i playout, ma il Montecchio resta favorito". Matelica-Monturano Campiglione: "Una partita importante per Monturano che deve muovere la classifica, per il Matelica potrebbe essere l’occasione per staccare la zona a rischio". Montegranaro-Urbania: "Il Montegranaro raccoglie poco per quanto costruisce.