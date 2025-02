Ilrestodelcarlino.it - Lupo avvistato in pieno giorno vicino alle abitazioni

Ancora avvistamenti di lupi. Questa volta a Morrov, in campagna. "Non li avevamo mai visti di, sempre di notte finora – dicono i residenti –. Fa più effetto vederli al mattino, come se i lupi non hanno più paura di niente". Il video è circolato sui social e sui cellulari. Ormai in provincia le segnalazioni sono quotidiane. Ad esempio negli ultimi giorni il sindaco di Camerino ha emesso un’ordinanza sui comportamenti da tenere per la privata e pubblica incolumità.