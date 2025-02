Dayitalianews.com - Luna, il cane nemico dei pusher: smaschera uno spacciatore e trova la droga nascosta in casa

Leggi su Dayitalianews.com

I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Maddaloni si sono presentati alla porta di un 25enne a San Felice a Cancello, provincia di Caserta, per una perquisizione, ma lui è apparso serafico e tranquillo, spiegando ai carabinieri che non aveva nulla da nascondere e soprattutto che innon c’era. Il ragazzo però non aveva fatto i conti con, un pastore tedesco del Nucleo Cinofili dal fiuto infallibile, che hato laindel 25enne, già noto alle forze dell’ordine e denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il fiuto infallibile di, ilanti-Molti residenti avevano denunciato un sospetto e pericoloso viavai nelladel 25enne in via Fosse, a San Felice a Cancello, così all’abitazione del giovane si sono presentati i carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Maddaloni insieme al Nucleo Cinofili di Sarno la sera di venerdì 7 febbraio.