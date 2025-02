Casertanews.it - Luminarie sull'Arco dell'Annunziata, in 2 finiscono nei guai

Leggi su Casertanews.it

Due persone, ritenute responsabili di reati in danno del patrimonio culturale, realizzazione di opere illecite e in assenza di autorizzazione, sono state denunciate in stato di libertà nella mattinata odierna dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli.Gli immediati.