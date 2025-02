Ilnapolista.it - Lucca, Napoli e Milan i club italiani interessati: l’Udinese chiede 25-30 milioni (Relevo)

Lorenzoè uno dei nomi caldi di mercato per l’estate. Sul centravanti delc’è l’interesse di25-30perCome riportato da Matteo Moretto su:Sta facendo molto bene a Udine e molte grandi squadre lo stanno seguendo con interesse in vista di giugno.tra i 25 e i 30di euro.sono i duepiùa lui. Ilstava per prenderlo al posto di LukakuScrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport:Lorenzoha ventiquattro anni, molti ne ha spesi girellando l’Italia e puntando, per una stagione soltanto però, l’Olanda più chic, quella dell’Ajax: e quella torre (201 cm), un po’ Toni e un po’ Crouch ma anche un po’ Lukaku, è terrore diffuso nell’aria d’unache silenziosamente crede in se stessa e in un’altra favola.