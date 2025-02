Ilrestodelcarlino.it - Luca Ward racconta la sua vita. Al Ruggeri le "smanie" di Goldoni

Una serata ricca di teatro, oggi nel Reggiano. Al Comunale di Rio Saliceto la stagione prosegue con "Il talento di essere tutti e nessuno" con il noto attore(foto), una delle voci più amate d’Italia, che siin uno spettacolo intimo e coinvolgente, tra ricordi di, carriera e "segreti del mestiere" come l’uso della voce, la recitazione, il doppiaggio, proposto tra monologhi e poesie, canto e ballo. Informazioni e prenotazioni: tel. 366-3206544. A Guastalla alle 21 va invece in scena "della villeggiatura" di Carlo, diretto da Stefano Artissunch, per uno spettacolo che esplora la vanità e le ambizioni sociali. Tra intrighi amorosi, capricci borghesi e l’eterno desiderio di apparire,svela con sottile ironia e acutezza i paradossi dell’animo umano.