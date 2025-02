Tvzap.it - Lorenzo Rovagnati, è mistero sulle cause dell’incidente: parola al super esperto

Leggi su Tvzap.it

incidente. Sarà unnominato dalla Procura di Parma a fare luce sull’incidente che è costato la vita a. Le indagini si concentrano su diversi aspetti sui cui bisognerà chiarire l’intera dinamica. (Continua.)Leggi anche: Boeing 737 precipita in Cina, 132 morti: incidente o gesto intenzionale?Leggi anche: Caso David Rossi, indagati 3 pm: avrebbero compromesso le proveL’incidente di, imprenditore e ad dell’omonimo gruppo, è morto in un incidente aereo avvenuto intorno alle 19:20 di mercoledì. Insieme a lui sono morti anche i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani. L’elicottero Augusta Aw109 è caduto nei campi di Castelguelfo, una frazione del comune di Noceto, in provincia di Parma.