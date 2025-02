Laverita.info - L’ordine liberale lo difende solo chi ci mangia

Trump le vuol dare il colpo di grazia, ma l’architettura globale era già in crisi: non promuoveva più gli interessi degli Usa egemoni, essendo esposta alle astuzie della Cina. A chiedere di tenerla in vita è un’élite di funzionari e miliardari che teme di essere sostituita.