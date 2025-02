.com - L’Orchestra Europa InCanto torna live all’Auditorium della Nuvola di Roma

il 9 febbraioallaper il concerto Saint-Saëns: pioniere o reazionario? per la rassegna di spettacoli ed eventi di EUR SpASi va verso l’ennesimo tutto esaurito per il terzo concerto stagionale dell’Orchestradi. Il fortunato format Dialoghi Sinfonici è parteprogrammazionerassegna di spettacoli e di eventi promossa da EUR Spa. Sul palco del centro congressi dell’Eurdiretta dal maestro Germano Neri domenica 9 febbraio (ore 11:00) porterà le opere ed il talento di Camille Saint-Saëns, guidando – come sempre – l’ormai affezionato pubblico dell’EUR nelle pieghescritturamusica sinfonica, spiegando l’utilizzo ed il significato di ogni singolo strumento, raccontando il contesto storico e culturale in cui quell’opera ha visto la luce.