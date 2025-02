Ilgiorno.it - L’omicidio di Jhoanna. Il corpo nel borsone e la Punto a Treviglio. Il compagno in cella

Leggi su Ilgiorno.it

di Anna Giorgi e Nicola PalmaMILANOIldiNataly Quintanilla Valle potrebbe essere stato abbandonato trae Cassano d’Adda. Una zona attraversata dal fiume Adda e dal canale Muzza, il che lascia pensare che il killer, per la Procura ilconnazionale Pablo Gonzalez Rivas, abbia gettato il cadavere in uno dei corsi d’acqua. L’area è stata individuata dagli inquirenti incrociando tabulati telefonici e dati dei varchi contatarghe: ora verrà passata al setaccio, a meno che chi ha tolto la vita alla baby-sitter decida di parlare. Resta un mistero anche per il movente del femminicidio, che potrebbe essere ricondotto a litigi (a cui avrebbero fatto cenno alcune conoscenti della donna) sull’invio di soldi in patria da parte dell’uomo, nonché di sospetti su una possibile relazione parallela; Rivas avrebbe parlato nei giorni scorsi di un possibile arrivo in Italia della ex moglie dal Centro America, da cui ha avuto due figli, anche se gli inquirenti dubitano che questa eventuale visita, peraltro non in programma, abbia innescato tensioni nella coppia.