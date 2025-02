Ilrestodelcarlino.it - ’Lo zoo di 105’ arriva in tour al Palariviera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

’Lo Zoo di, il celebre programma radiofonico in onda dal lunedì al venerdì su Radio 105 scende in campo e affronta un’esperienza nuova quale il teatro. Il format più irriverente e discusso del panorama italiano, da sempre uno dei programmi più ascoltati d’Italia, il più querelato, il più discusso, il ’programma che non piace’, nato nel 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, che ha conquistato milioni di ascoltatori e generato una serie tv e compilation musicali si appresta a calcare i palcoscenici con lo spettacolo ’Zoo 25. Veniamo noi.’. Tra le tappe delc’è anche ildi San Benedetto, dove approderà sabato 22 febbraio, alle 21: il pubblico potrà assistere così dal vivo alle performance di Marco Mazzoli, Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri edi tutta la squadra.