Lo showrunner di Chicago Fire anticipa il riavvicinamento tra Carver e Violet nella stagione 13

Sam(Jake Lockett) eMikami (Hanako Greensmith) ne hanno passate tante. Entrambi hanno vissuto traumi, romantici e non, e hanno faticato a destreggiarsi tra il lavoro e la vita privata. La loro rottura alla fine della12 lo dimostra.La coppia ha avuto una brutta discussione e, anche se in seguito sono rimasti civili, è chiaro che tra loro c’è ancora molto di irrisolto. Questa mancanza di risoluzione sarà un punto della trama nei prossimi episodi della13 diriconsidereranno la loro amiciziaAndrea Newman ha raccontato a TV Line che, mentre i personaggi si sono in un certo senso evitati durante la prima metà della, le loro strade si intrecceranno eseconda metà si chiariranno i sentimenti che provano l’uno per l’altra.