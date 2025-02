Lanazione.it - Lo show della Burlamacco 81. In ricordo di Claudio Morganti

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha posato una rosa sulla sedia vuota sul palco. E così, con questo intimo quanto dirompente omaggio agiovedì sera si è aperta la Canzonetta’81 al teatro Jenco "Pace sia.ma non troppo!". Una platea gremita (l’appuntamento era organizzato dal Club Lions Viareggio-Versilia Host) per la serata-che per un soffio ha perso il suo capo comico, scomparso poche settimane fa. La figlia Francescaha omaggiato il primo cittadino di una foto di papà con Del Ghngaro, incorniciata tra i colori die accolta da un applauso scrosciante. Così come partecipato è stato il saluto del pubblico al video di sintesi dei monologhi diche tante risate e leggerezza ha regalato ai viareggini. E che, inconsapevolmente, è stato per una volta proprio lui motivo di struggente commozione.