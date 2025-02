Iltempo.it - Lo sfregio alla vittima di Acca Larenzia. "Abbia una tomba": l'appello della zia

Leggi su Iltempo.it

Una storia che ancora oggi trasuda dolore per la destra italiana. Una vicenda che spiega, meglio di mille parole, la tensione, l'amore per la politica e la follia assassina degli anni Settanta. Un gruppo di amici che, col massimo tatto possibile, vorrebbero dare una mano, concreta, per non spegnere la fiamma di quel ricordo. Francesco Ciavatta, uno dei tre ragazzi morti nella strage di, è sepolto a terra, nel cimitero di un piccolo paese del Molise, Montagano, in provincia di Campobasso. Adesso, la concessioneè scaduta e c'è il rischio che i resti vengano trasferiti nell'ossario comune. Il padre, che a Roma lavorava come portiere in un prestigioso condominio in via Deruta 19, si suicidò per la disperazione, dopo aver bevuto una bottiglia di acido muriatico. La madre decise così di tornare al suo paese di origine.