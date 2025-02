Liberoquotidiano.it - Lo schiaffo alla povertà di Ida Di Filippo: ecco dove festeggia il suo compleanno | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ieri, venerdì 7 febbraio è stato un giorno speciale per Ida Di. La star della squadra milanese di Casa a Prima Vista hato il suo. E per l'occasione ha ricevuto tantissimi messaggi di ammiratori e di amici e colleghi. Come Gianluca Torre che, su Instagram, ha postato un video che mostra alcune delle foto scattate insieme. Con la seguente descrizione: "Tanti auguri Biscottina del mio cuore". L'agente immobiliare campana, a differenza degli scorsi anni, ha deciso dire il suoal freddo. Più nello specifico a Milano, all'interno della Galleria Vittorio Emanuele. La star di Casa a Prima Vista ha trascorso la cena del suoinsieme al compagno.? In uno dei ristoranti più famosi d'Italia: quello di Carlo Cracco. "Allora ragazzi - ha esordito così in un video postato su Instagram -.