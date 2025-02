Terzotemponapoli.com - Lo Monaco svela la verità: il Napoli e il caso Kvaratskhelia

Leggi su Terzotemponapoli.com

In un recente intervento su TuttoMercatoWeb.com, Pietro Loha lanciato un messaggio chiaro.Il tecnico delha messo in luce due temi fondamentali.Da un lato, il rendimento impalpabile di.Dall’altro, la strategia di mercato del club.Il Rendimento diin DiscussioneLonon ha esitato a criticare il contributo del giocatore.“Kvara non ha reso per come ci ha abituati”, ha affermato.Le sue prestazioni sono state definite “impalpabili”.Nonostante questo, il club non ha registrato un calo.Una scelta che riflette la solidità di una squadra in vetta alla classifica.Lo: La Filosofia di Mercato delIl club partenopeo ha sempre avuto una strategia chiara.“Prendere tanto per prendere non ha senso”, ha sottolineato l’allenatore.La scelta è caduta sul rigore tattico e sulla prudenza.