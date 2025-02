Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: risale il vantaggio del trio di testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAore 14:13 Ildiaffronta ora la salita del Coll de la Basa, asperità di di 4.5km al 4.3% di pendenza.ore 14:10 Torna ad aumentare ildei fuggitivi. Il gruppo insegue ad otto minuti di distacco.ore 14:07 Il miglior risultato di inizio stagione per Jon Agirre è il quattordicesimo posto alla Classica Camp de Morvedre.ore 14:04 Mancano cinque chilometri ai piedi del Coll de la Basa, salita di 4.5km al 4.3% di pendenza.ore 14:01 Gli attaccanti di giornata guadagnano nuovamente terreno e portano ila 7:40.ore 13:58 Questa la classifica dei passaggi sull’Alto de la Bandereta: 1) Jon Agirre, 2) Diego Uriarte, 3) Hugo Houle, 4)Julius Johansen.ore 13:55 Il gruppo rosicchia una trentina di secondi e si trova ora a 7:30.ore 13:52 Lo spagnolo Jon Agirre passa per primo sulla cima dell’Alto de la Bandereta.