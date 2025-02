Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi sale a otto minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAore 13:49 Il miglior risultato di inizioper lo spagnolo Diego Uriarte della Equipo Kern Pharma è il nono posto in classifica generale all’AlUla Tour.ore 13:46 Non cambia il distacco. Il trio di testa detta il ritmo, il gruppo insegue ad.ore 13:43 Il candese Hugo Houle ha chiuso al secondo posto la Arctic Race of Norway – General classification del 2022, anno in cui ha vinto la sedicesimadel Tour De France.ore 13:40 Mancano due chilometri alla vetta dell’Alto de la Bandereta per i tre in testa alla corsa.ore 13:37 Continua a crescere ildei corridori al comando. Gli attualicorrispondono ad una distanza di 4270 metri nei confronti del gruppo.ore 13:34 Non sono partitil’olandese Lars Boven della Alpecin – Deceuninck, il canadese Michael Leonard della INEOS Grenadiers, gli spagnoli della Euskaltel Euskadi Xabier Isasa e Mikel Bizkarra e il connazionale Inigo Elosegui della Equipo Ken Pharma.