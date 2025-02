Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fantastico Santiago Buitrago, tappa e maglia per il colombiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:19dovrebbe essere in testa alla classifica generale.17:18 Incredibile come Jefferson Cepeda si sia completamente fermato nel tratto finale.(Bahrain Victorious) ne ha approfittato nel migliore dei modi. Gran secondo posto per Milan.17:17 Jonathan Milan si piazza al secondo posto. Terzo posto per Jakob Soderqvist.17:16vince la quarta!!17:15 Viene però ripreso da.17:15 Cepeda si invola verso il traguardo.17:14 Ultimo chilometro!17:14 La Lidl-Trek cerca di chiudere il gap, ma sembra troppo tardi.17:12 Sembra molto complicato per il gruppo raggiungere Cepeda.17:11 Jefferson Cepeda potrebbe conservare il suo vantaggio fino all’arrivo.17:10 Mancano 5 chilometri all’arrivo!17:09 Cepeda ha 9 secondi di vantaggio sul gruppo.