Today.it - LIVE - Turris-Trapani, le formazioni ufficiali: la diretta della partita

Leggi su Today.it

Laospita ilper la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Reduce dalla sconfitta di Avellino e da quattro ko consecutivi, la squadra ereditata da Andrea Juliano torna allo Stadio Amerigo Liguori. Ormai condannata alla retrocessione e con tanti under in organico, la.