Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2025 in DIRETTA: tre azzurri qualificati ai quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37 Simone Deromedis e Dominik Zuech per accedere in semiimpegnato nel derby italo-austraico contro Johannes Rohrweck e Johannes Aujesky. Crederci ragazzi!DIMASCHILI12.35 Doppio squillo canadese con Marielle Thompson e Abby McEwen qualificate in quest’ordine alla semidopo essere arrivate appaiate al traguardo.12.33 Chiude il programma deiil doppio derby tra Canada e Francia: da una parte Marielle Thompson e Abby McEwen, dal lato transalpino Jade Grillet Aubert e Mylene Ballet Baz.12.32 Colpo di scena incredibile: Daniela Maier eliminata aidi. La tedesca chiude terza in batteria alle spalle della canadese Courtney Hoffos e della francese Anouck Errard. DNF per l’australiana Wheatley.