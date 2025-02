Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2025 in DIRETTA: gli ottavi maschili aprono la fase finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Seconda heat al via: Johannes Rohrweck (GER), Sandro Lohner (SUI), Tobias Baur (SUI), Johannes Aujesky (AUT).12.02 DEROMEDIS NON TRADISCE e vola ai quarti dopo una run ben gestita. Anche Dominik Zuech ai quarti. chiude al secondo posto dopo una bella rimonta completata con il sorpasso all’interno ai danni del tedesco Jonas Bachl-Staudinger che cade a terra e chiude col DNF. Terzo posto per Niklas Illig.12.00 Tanta Italia nella prima batteria. Simone Deromedis e Dominik Zuech protagonisti nel derby con la Germania rappresentata da Niklas Illig e Jonas Bachl-Staudinger. Forza ragazzi!DI11.58 Due minuti allo start delle fasi finali. Si partirà, come di consueto, dal tabellone deglidiper poi passare ai quarti difemminili.