Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2025 in DIRETTA: doppietta svizzera Regez-Fiva. Deromedis chiude 9° e perde il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer oggi è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo. Buon proseguimento di giornata sui nostri canali.13.30 Simoneal nono posto emomentaneamente la vetta della classifica generale. Il trentino scende al secondo posto con 559 punti, a 16 lunghezze di distanza dal tedesco Wilmsmann, primo a 575 punti. Terzo con 24 punti di distacco dall’azzurro, il francese Youri Duplessis. Ecco i risultati degli azzurri in gara quest’oggi: 9° posto per Simone, 13° Federico Tomasoni e 15° posto per Dominik Zuech.13.28 Il podio maschile:(SUI),(SUI), Wilmsmann (GER)13.25 Ecco il podio femminile: Thompson (CAN), Berger Sabbatel (FRA), Hoffos (CAN)13.22! Apoteosi per Ryanchedavanti al connazionale Alexdopo una run perfetta sempre al comando.