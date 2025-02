Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Johnson vince, podio sorprendente. Affondano le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI12.38 E’ il turno della francese Romane Mirandoli, mancano sette atlete al termine della prova.12.37 Monsen molto veloce nelle parte alta, ma poi perde moltissimo nella parte centrale. La norvegese chiuse in sedicesima posizione a 2?01 dal vertice.12.36 Adesso è il turno della norvege Marte Monsen.12.34 Gara ripresa e l’andorrana Moreno conclude la sua prova in ventesima posizione a 3’73” dalla vetta occupata dall’americana.12.32 Gara interrotta dopo la caduta dell’australiana Greta Small.12.29 L’unica atleta che potrebbe ancora inserirsi nelle prime posizioni è la tedesca Emma Aicher con il pettorale n.30.12.27 L’Italia non solo era salita sempre sulnelle discese disputate in stagione in Coppa del Mondo, ma ne aveva vinte 3 su 4! Oggi la migliore azzurra settima.